16:03

- Per il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, la sfida attuale "non si esaurisce nel pur difficile compito di porre in atto tutte le misure possibili per creare posti di lavoro per i giovani, ma anche di offrire loro i mezzi e di creare le opportunità per trovare un buon lavoro". "Il problema della creazione di posti per i giovani - ha detto da Napoli - non è circoscritto all'Italia, essendo ampiamente presente a livello europeo e internazionale".