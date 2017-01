foto LaPresse

13:27

- "Le tasse sono troppe per chi le paga". Queste le parole, in materia di fisco esoso, del ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera. "Devono essere riorganizzate per premiare i comportamenti buoni. Ho in mente - ha aggiunto - un 'premio fiscale' per le imprese che innovano, che si internazionalizzano, che consolidano la loro posizione". "Dopo la fase di emergenza, bisogna pensare al futuro", ha concluso.