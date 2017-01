foto Tgcom24

10:35

- Un anno fa "se l'Italia fosse affondata, avrebbe trascinato con sé l'Unione Europea". Parola del presidente del Consiglio, Mario Monti, che nel suo intervento al Financial Times Italy Summit "New Routes for Growth" a Milano spiega come nel nostro Paese "la crescita può tornare non appena sarà risolta la crisi della zona euro". Per il premier, infatti, "l'Italia non ha grandi squilibri a parte il rapporto debito/pil".