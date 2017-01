foto Ap/Lapresse

08:29

- Per la sesta seduta consecutiva la Borsa di Tokyo chiude in negativo, indebolita dal rafforzamento dello yen sull'euro e sul dollaro, sulla scorta dei rischi legati al bilancio degli Stati Uniti. L'indice Nikkei conclude la seduta in ribasso dello 0,93% a 8.676,44 punti, mentre l'indice allargato Topix perde l'1,12% a 722,58 punti.