foto LaPresse

18:45

- "Oggi mi devo occupare soprattutto di grane, ma ci sono nel nostro Paese cose di segno opposto". A dirlo è il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera. "L'Italia - ha affermato in un suo intervento a Firenze - ha cose che dimostrano vitalità anche in un momento di difficoltà. Esporta 450 miliardi in un momento di concorrenza forte: questo è l'esempio di un Paese che si è ripreso in mano e che ora deve ricostruirsi".