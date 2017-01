foto Ansa Correlati Stabilità, ricambiano le detrazioni alle famiglie 20:37 - Finalmente è stato sciolto il nodo relativo alla salvaguardia degli esodati. Il risultato è stato possibile grazie alla presentazione di un emendamento che offre "finalmente una copertura ampia e risolutiva per l'arco di tempo di competenza della legge di stabilità". Lo ha annunciato uno dei relatori di maggioranza, Pierpaolo Baretta (Pd). "Naturalmente - ha aggiunto Baretta - mi auguro che la Camera e il governo condividano il testo". - Finalmente è stato sciolto il nodo relativo alla salvaguardia degli esodati. Il risultato è stato possibile grazie alla presentazione di un emendamento che offre "finalmente una copertura ampia e risolutiva per l'arco di tempo di competenza della legge di stabilità". Lo ha annunciato uno dei relatori di maggioranza, Pierpaolo Baretta (Pd). "Naturalmente - ha aggiunto Baretta - mi auguro che la Camera e il governo condividano il testo".

Esodati, autocopertura con precedenti risorse e dalle maxi-pensioni

I 100 milioni necessari per finanziare la salvaguardia degli esodati arriveranno dalle risorse già stanziate ma che non saranno utilizzate per le precedenti "tranche" di intervento. E' quanto stabilisce l'emendamento dei relatori al ddl di stabilità che fissa anche un monitoraggio da effettuare entro il 30 settembre 2013 per evidenziare l'esigenza di ulteriore risorse. Ulteriori verifiche, poi, saranno fatte con scadenza semestrale tra governo e parti sociali. Se saranno necessarie ulteriori risorse per salvaguardare gli esodati, e questo emergera' a settembre dalla verifica fatta dal governo, misure aggiuntive potranno arrivare penalizzando le pensioni piu' ricche'. Le necessarie risorse aggiuntive sarebbero trovate ''rimodulando nella misura necessaria l'indice di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo più elevato indicati dal medesimo decreto''



Famiglie e imprese, meno tasse dal 2013

Il calo delle tasse previsto dalla legge di stabilità scatterà nel 2013, con un anno di anticipo, grazie agli incassi della lotta all'evasione e alla flessione dello spread. Lo prevede un emendamento dei relatori. Con il Def del 2013 si individuerà il gettito della lotta all'evasione del 2012 che finanzierà il "fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale" di famiglie e imprese.



Fondo Giavazzi per la ricerca e lo sviluppo delle Pmi

Un emendamento dei relatori alla legge di stabilità prevede la nascita del "fondo Giavazzi": il riordino dei fondi per gli aiuti delle imprese, sulle quali ha lavorato l'economista su incarico del governo, finanzierà un "bonus" per la ricerca e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, e darà risorse per la riduzione del cuneo fiscale.



Grilli: "Valutiamo taglio Irap dal 2014"

Nella legge di stabilità "una delle possibilità è anche vedere se possiamo già strutturare interventi di riduzione dell'Irap dal 2014 in poi". Parola del ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, a margine del Forum dei Giovani di Confcommercio.



"Escludo uno stop all'aumento dell'Iva"

Grilli, invece, tende ad escludere un possibile stop dell'aumento dell'Iva. "La coperta è corta", afferma il ministro dell'Economia, risponde ai giornalisti che chiedevano un commento sulla richiesta della Confcommercio di "archiviare" del tutto l'aumento dell'Iva nella legge di stabilità.



"Contro la crisi serve una nuova mentalità"

Sul modo di affrontare la crisi. Grilli sostiene: "E' necessario avere una mentalità nuova e guardare avanti perché il gioco e il mondo sono cambiati". Sulle banche, Grilli sottolinea: "E' fondamentale che le banche non soffrano perché sono il luogo in cui sono custoditi i risparmi del mondo".



"Pareggio di bilancio senza se e senza ma"

Parlando di crisi, Grilli ammette: "Mi piacerebbe dire che il peggio è passato, ma non lo posso fare". "Siamo - aggiunge - sulla strada giusta. Ora è necessario raggiungere il pareggio di bilancio senza se e senza ma. L'unico modo di essere affidabili è avere le finanze pubbliche in ordine": pareggio "non per un anno, ma per sempre".