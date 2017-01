foto LaPresse

- "Mi piacerebbe dire che il peggio è passato, ma non lo posso fare". Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, parlando di crisi a margine del Forum dei Giovani di Confcommercio. "Siamo - ha aggiunto - sulla strada giusta. Ora è necessario raggiungere il pareggio di bilancio senza se e senza ma. L'unico modo di essere affidabili è avere le finanze pubbliche in ordine". Il pareggio, ha concluso, "non per un anno, ma per sempre".