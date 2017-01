Stabilità, ricambiano le detrazioni alle famiglie

12:23

- La commissione Bilancio della Camera che sta esaminando la legge di stabilità sta lavorando ad un aumento delle detrazioni per i carichi familiari a partire dal 2013. I relatori Pier Paolo Baretta (Pd) e Renato Brunetta (Pdl) stanno ragionando sulla soglia di reddito minima a partire dalla quale si accede alle detrazioni e in base a questa su come distribuire la cifra (circa 1 miliardo) a disposizione.