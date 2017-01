foto Ap/Lapresse

15:59

- Apertura in ribasso per Wall Street, sulla scia delle Borse europee, sui timori per il fiscal cliff e in attesa del discorso del presidente Usa, Barack Obama, previsto per questa sera. L'indice Dow Jones cala dello 0,52% a 12.744,75 punti, lo Standard&Poor's lascia sul terreno lo 0,31%, mentre il Nasdaq perde lo 0,18%.