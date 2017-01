foto Ap/Lapresse

- La Grecia emetterà martedì titoli di Stato a breve termine per rimborsare i 4,1 miliardi di bond in scadenza il 16 novembre ed evitare un default sul debito. Lo ha annunciato l'agenzia pubblica greca per la gestione del debito. Atene metterà all'asta bond a 1 e 6 mesi per un totale di 3,125 miliardi. La decisione è stata presa mentre si allontana la possibilità che l'Eurogruppo sblocchi la tranche di aiuti il 12 novembre.