foto Ansa

11:36

- Sulle aziende gravano in media 120 adempimenti fiscali l'anno e "seguire le proprie vicende fiscali sottrae mediamente 36 giorni lavorativi all'anno". A sottolinearlo è il "Rapporto dei Giovani Confcommercio" che cita i dati della Banca Mondiale. I giorni per gli adempimenti sono il 76% in più della media Ue e il 46% in più dei Paesi Ocse.