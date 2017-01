foto Ap/Lapresse

09:49

- Avvio di seduta in lieve rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,10% attestandosi a 15.209 punti. In evidenza Telecom (+2,93%) e Finmeccanica (+2,74%) dopo i conti del terzo trimestre. Apertura in linea con quella delle altre Borse europee: Francoforte sale dello 0,18%, Parigi segna +0,06%, Londra cresce dello 0,07% mentre Madrid sale dello 0,17%.