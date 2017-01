foto Ap/Lapresse

- La controllata di Finmeccanica, Ansaldo Breda, si è aggiudicata una gara del valore di circa 300 milioni di dollari per la fornitura di 136 nuove carrozze della metropolitana di Miami. I veicoli, si legge in una nota, "saranno estremamente moderni e caratterizzati da un elevato livello tecnologico". Sono oltre mille i convogli di Alsaldo Breda presenti diverse in città statunitensi.