foto LaPresse

07:54

- La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi in ribasso dello 0,90%. Alla chiusura l'indice Nikkei ha perso 79,55 punti, a quota 8.757,60. Il Topix ha ceduto invece lo 0,63%, in calo di 4,61 punti a 730,74. Per Tokyo sono i nuovi minimi da quattro settimane, che riflettono le apprensioni degli investitori nipponici per le potenziali ripercussioni del "fiscal cliff" americano e della persistente crisi nell'Eurozona.