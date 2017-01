foto Ap/Lapresse

18:17

- Chiusura in calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib cede lo 0,63% a 15.194 punti mentre il Ftse Italia All Share perde lo 0,64% a 16.102. In ribasso anche il Ftse Italia Star, che lascia sul terreno lo 0,30% a quota 10.513. In negativo Mediaset, Saipem, Pirelli e Finmeccanica. Anche le altre principali Borse europee archiviano le contrattazioni in rosso: Parigi -0,06%, Francoforte -0,39%, Londra -0,27%.