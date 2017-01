foto Ap/Lapresse 16:19 - L'economia dell'Eurozona resterà debole anche nel 2013, a fronte di un'inflazione sopra il 2% che comincerà a scendere solo dal prossimo anno. Parola di Mario Draghi, che ha aggiunto: "L'Eurotower è pronta ad attivare il piano antispread". Il numero uno della Bce ha poi annunciato che stanno per essere messe in circolazione le nuove banconote dell'euro, a cominciare dal taglio più piccolo, quello da cinque euro. - L'economia dell'Eurozona resterà debole anche nel 2013, a fronte di un'inflazione sopra il 2% che comincerà a scendere solo dal prossimo anno. Parola di Mario Draghi, che ha aggiunto: "L'Eurotower è pronta ad attivare il piano antispread". Il numero uno della Bce ha poi annunciato che stanno per essere messe in circolazione le nuove banconote dell'euro, a cominciare dal taglio più piccolo, quello da cinque euro.

Inflazione, "rischi di rialzi da imposte dirette"

Sul fronte dell'inflazione "i rischi di rialzi riguardano ulteriori aumenti delle imposte indirette data l'esigenza (dei governi) di risanare i conti", ha spiegato Draghi.



"Riforme strutturali necessarie per la crescita"

Tra le ricette per spingere la crescita nell'Eurozona Draghi ha indicato le riforme strutturali. Tra queste sono necessarie "ulteriori misure per migliorare la produttività e la flessibilità del mercato del lavoro nell'aera dell'euro". Il risanamento dei conti in alcuni Paesi, ha anche considerato il numero uno dell'Eurotower, sta portando dei frutti. "Servono - ha aggiunto - riforme che diano segnali forti ai mercati".



"Economia Eurozona sostenuta da Bce"

Annunciando la decisione del consiglio direttivo di lasciare i tassi invariati, Draghi ha spiegato che l'economia dell'Eurozona "continua a essere supportato dalle nostre misure standard e non standard di politica monetaria, ma il necessario processo di aggiustamento dei bilanci e una ripresa non uniforme a livello globale continueranno a frenare il ritmo della crescita".



"Crisi debito nata da politiche insoddisfacenti"

Draghi ha poi puntato il dito contro le "politiche insoddisfacenti" portate avanti da alcuni Paesi come causa della crisi del debito europea che non è stata una diretta conseguenza della crisi dei mutui.



"Italia e Spagna, progressi sostanziali"

Quanto alla situazione dei singoli Paesi, in Spagna e Italia "sono stati fatti progressi sostanziali. La situazione non è assolutamente risolta, c'è ancora molto da fare sul molti fronti ma entrambi i Paesi hanno fatto tanto, tanti passi in avanti sulle riforme, hanno fatto un lavoro incredibile". "Tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto", ha sottolineato ancora Draghi aggiungendo che "per tornare alla crescita e alla creazione di posti di lavoro ci vorrà tempo". Ma si è detto convinto che "dopo le riforme fatte nell'ultimo anno si raggiungeranno questi obiettivi".