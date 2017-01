Grecia, prima voto in Parlamento su legge di bilancio per il 2013, poi deciderà l'Ue

Ad aprire la strada ai lavori l’approvazione della legge di bilancio per il 2013 che il Parlamento greco dovrà approvare domenica. Intanto oggi il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha preso la decisione di lasciare invariati rispettivamente allo 0,75, all'1,50 e allo 0,00 per cento i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale.

L'approvazione delle nuove misure d'austerita' da parte del Parlamento greco sono “un 'importante passo nella giusta direzione” ha dichiarato Simon O’ Connor portavoce del Commissiario Ue agli affari economici Olli Rehn. Di parere opposto il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Shaouble che, durante un convegno ad Amburgo, ha detto riguardo allo sblocco degli aiuti per la Grecia : ''Al momento non vedo come si possa prendere una decisione gia' la prossima settimana”.

Il presidente della Bce Mario Draghi: "L'approvazione delle nuove misure è un progresso per il paese"

Sulla questione è intervenuto anche il presidente della Bce Mario Draghi che ha dichiarato : "L'approvazione delle nuove misure d'austerita' da parte del Parlamento greco rappresenta un 'progresso' per il paese ellenico".