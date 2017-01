Accorpamento province, aumenta l'Rc auto

foto Ufficio stampa Correlati Accorpamento province, chi non vuole stare con chi

L'accorpamento delle province deciso dal governo potrebbe condurre ad aumenti del premio Rc auto per oltre un milione e mezzo di automobilisti. Il premio dell'assicurazione auto, spiegano i responsabili di Facile.it, che ha condotto lo studio, si compone di diversi elementi, tra cui l'imposta provinciale, che varia dal 9% al 16%: con l'accorpamento alcune province con altre più grandi, ci potrebbero essere incrementi della tassazione fino al 2%.

Secondo i risultati dell’analisi di Facile.it a subire i danni maggiori sarebbero i residenti della provincia di Parma: oggi hanno un’aliquota del 14%, che salirebbe al 16% in caso di accorpamento con Piacenza (se fosse questa seconda a prevalere). Potrebbe andare peggio solo agli automobilisti trevigiani che, dopo essere riusciti a diminuire l’aliquota e pagare dal 1 settembre 2012 il 15%, si trovano sospesi fra un possibile ritorno alla soglia massima del 16% (se venissero accorpati a Belluno e prevalesse la tariffa di questa provincia) o un notevole risparmio nel caso in cui la scelta ricadesse sull’unione con Padova, che applica un’imposta del 12.5%.



Rincari in vista anche per gli automobilisti pistoiesi e senesi che, unendo i propri destini tariffari a quelli dei conducenti delle province di Prato, Massa e Lucca i primi, di Arezzo e Grosseto i secondi, potrebbero pagare lo 0,5% in più. Buone notizie, di contro, per chi vive a Teramo. L’accorpamento con la provincia de L’Aquila è quasi certo e, con esso, anche il risparmio. All’atto della fusione direbbero addio all’aliquota massima e benvenuta quella del 15.5%.