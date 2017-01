foto LaPresse

11:10

- I leader di sindacati e imprese si vedranno questa sera, alle ore 20, in Confindustria, per l'incontro che dovrebbe essere conclusivo sulla produttività. Lo si apprende da fonti sindacali. Intanto, sarebbe in corso un incontro a livello tecnico. Ieri sera, dopo una riunione di due ore, Confindustria, Ania, Abi, Alleanza per le cooperative e Rete imprese Italia avevano raggiunto un accordo fra loro.