foto Ansa

09:50

- "Nel 2013 l'Italia avrà tre milioni di disoccupati". E' il grido d'allarme lanciato dal segretario della Uil, Luigi Angeletti, nella "Telefonata" di Maurizio Belpietro. Angeletti si dice più pessimista delle previsioni Ue. "Arriveremo a 3 milioni di disoccupati già nel 2013, perderemo un mln di posti in due anni. Una catastrofe". "Dobbiamo tornare indietro di qualche decennio per ricordare tre milioni di disoccupati in Italia", ha aggiunto.