REGIONE - POSTI LETTO 2009 - OBIETTIVO Valle d'Aosta 535 474 Piemonte 18.806 16.492 Liguria 7.134 5.982 Lombardia 43.039 36.965 Veneto 19.673 18.270 Trentino A.A. 4.640 3.837 Friuli V.G. 5.260 4.572 Emilia R. 19.960 16.400 Toscana 14.748 13.874 Marche 6.447 5.792 Umbria 3.354 3.256 Abruzzo 5.669 4.967 Molise 1.771 1.183 Lazio 26.473 21.196 Campania 21.586 20.887 Puglia 15.960 15.137 Basilicata 2.174 2.157 Calabria 7.929 7.442 Sicilia 19.433 18.689 Sardegna 7.246 6.199

Oggi negli ospedali i posti letto ogni mille abitanti sono 4,2. Nel progetto di riduzione delle spese sanitarie scenderanno a quota 3,7: il progetto che riorganizza i servizi della sanità in Italia dice che lo 0,7% dei posti letto serviranno a riabilitazione e lungodegenza. Lazio, Trentino e Molise sono le Regioni a cui toccherà tagliare di più.In realtà, il documento redatto dal ministero della Salute in collaborazione con l'agenzia per i servizi sanitari parla soprattutto di: molti posti letto serviranno insomma per le. Ma si parla anche di abolire primariati-doppione, di tutelare le strutture con più esperienza, di, arrivano almeno alIl processo indicato in alcune Regioni è già partito: dall'Emilia Romagna al Veneto, dalla Toscana alla Lombardia. Ma molte sono quelle dove si parte da zero: e si tratta di quelle che presentano il maggior deficit.Ecco, Regione per Regione, il numero dei posti letto negli ospedali e nelle strutture accreditato e l'obiettivo a cui intende portare la spending review, secondo fonti del ministero della Salute. In tutta Italia,E dopo i tagli, le tasse. I Comuni hanno fatto i conti per definire il saldo dell'Imu, che dovrà essere versato entro il 17 dicembre. E dalle prime stime, effettuate dall'Osservatorio Uil, sembrea che in gran parte abbiano optato per ritoccare le aliquote al rialzo., che può salire o scendere, a discrezione delle amministrazioni locali, del 2 per mille, mentre sulla seconda casa l'aliquota base è del 7,6 per mille, che può variare, al ribasso al rialzo, del 3 per mille. A comunicare le loro decisioni al ministero dell'Economia sono state finora la metà delle amministrazioni comunali. Il 78% hanno aumentato le aliquote, il 20% non hanno toccato nulla, mentre soltanto 2 su cento hanno scelto la via della diminuzione.Hanno scelto dianche per la, ma in questo frangente più di uno su due ha mantenuto invariata l'aliquota precedente, mentre il 7% hanno scelto di tagliare l'aliquota base. Secondo i primi calcoli l, cioè il 9% in più rispetto alla base che era stata fissata dal governo Monti., dove l'aliquota media applicata è del 9,1 per mille, il 19,7% in più sulla base.Considerando soltanto le, per la prima casa nei 92 capoluoghi di provincia il 49% hanno mantenuto l'aliquota di base del 4 per mille, il 42% l'hanno aumentato, il 9% l'hanno abbassata. Quanto alla seconda casa, quasi tutti i centri l'hanno ritoccata al rialzo e solo 6 su 92 hanno mantenuto l'aliquota base.(costo medio sulla prima casa di 639 euro) e Milano (427).