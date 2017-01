foto Ap/Lapresse

07:47

- Ancora un ribasso alla Borsa di Tokyo, il quarto consecutivo. In chiusura l'indice Nikkei dei 225 titoli principali è sceso a quota 8.837,15 dopo aver ceduto 135,74 punti pari all'1,51%: non calava tanto dal 17 ottobre scorso. Male oggi anche il Topix relativo all'intero listino, che a sua volta ha lasciato sul terreno 10,36 punti pari all'1,39% per attestarsi infine a quota 735,35.