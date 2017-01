foto Ap/Lapresse

- La rielezione di Barack Obama alla Casa Bianca non è sufficiente per convincere Moody's a rimuovere l'outlook negativo sul rating statunitense, attualmente di "tripla A". In una nota, l'agenzia di rating afferma di voler conservare il suo giudizio fino al completamento delle trattative sul bilancio 2013. La vittoria di Obama, spiega Moody's, ha rimosso l'incertezza sulla guida del Paese ma resta il problema di un Congresso diviso.