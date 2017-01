foto Ap/Lapresse

17:54

- Termina in rosso la seduta per le Borse europee sulla scia di Wall Street, del taglio sulle stime di crescita dell'Ue e in attesa del voto del Parlamento greco sulle misure di austerità. A Piazza Affari il Ftse Mib arretra del 2,50%, a 15291,78 punti, l'All-Share del 2,34%, a 16206,33 e lo Star dell'1,46%, a 10544,69. I listini europei sono preoccupati per il fiscal cliff, il precipizio fiscale che Obama dovrà cercare di evitare al Congresso.