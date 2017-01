foto Ap/Lapresse

14:50

- Il rallentamento della crescita economica in Italia preoccupa Bruxelles: il commissario europeo per gli Affari economici Olli Rehn commenta infatti con apprensione le previsioni per il nostro Paese. Le stime vedono per le nostre finanze un bilancio vicino al pareggio nel 2013 ma, a politiche invariate, un peggioramento nel 2014. "E' importante - ammonisce Rehn - che si facciano sforzi oltre il 2013 in coerenza con il Patto di stabilità".