foto LaPresse

09:22

- Partenza in rialzo per Piazza Affari con il Ftse Mib che segna un +0,64% a quota 15.783 punti e il Ftse All Share che guadagna lo 0,59% a 16.692 punti. Sulla stessa lunghezza d'onda le altre Borse europee: Londra guadagna lo 0,2%, Francoforte sale dello 0,7%, Parigi avanza dello 0,9% e Madrid dello 0,8%. Sul versante asiatico Hong Kong chiude in rialzo dello 0,7% e Shanghai è piatta a -0,01%.