foto Ap/Lapresse

17:38

- Chiusura positiva per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,9% a 15.683 punti. L'All Share segna un +0,85% a 16.594, mentre lo Star avanza dello 0,18% a 10.701 punti. Tra i titoli, bene Fiat (+3,2%) e Finmeccanica (+2,33%). In calo lo spread tra Btp e Bund: il differenziale di rendimento si attesta a 347 punti base per un tasso del 4,9%.