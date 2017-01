foto Ansa

13:59

- "Considero Sergio Marchionne un bravo manager. Ha preso un'impresa in grande difficoltà e le ha dato un futuro". Cosi' il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, incontrando la stampa estera. "Prendo atto - ha aggiunto - delle sue parole: che Fiat ha un futuro nel nostro Paese". Un manager dal quale "non ho mai sentito critiche aspre e superficiali, come da altri. Sarei contenta di averlo come alleato".