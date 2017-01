foto Ansa 13:11 - La Corte dei Conti ritiene che siano "indilazionabili" misure di risanamento dei principali fondi dell'Inps e la razionalizzazione di quelli minori. E' quanto scrive la Corte nella Relazione sulla gestione finanziaria Inps 2011 chiedendo un monitoraggio "assiduo" dell'incidenza delle riforme di lavoro e previdenza sulla spesa pensionistica. - La Corte dei Conti ritiene che siano "indilazionabili" misure di risanamento dei principali fondi dell'Inps e la razionalizzazione di quelli minori. E' quanto scrive la Corte nella Relazione sulla gestione finanziaria Inps 2011 chiedendo un monitoraggio "assiduo" dell'incidenza delle riforme di lavoro e previdenza sulla spesa pensionistica.

Il referto della Corte rileva problematicità sotto diversi aspetti. Segnala per la previdenza complementare "l'esigenza di incentivare le esigue iscrizioni e ridurre l'estrema polverizzazione dei Fondi". La Corte richiama "un'attenta e responsabile riflessione sul crescente ricorso a risorse umane esterne - a copertura dell'organico, per consulenze in appalto, utilizzo generalizzato di procuratori e sostituti di udienza, massiccio impiego di medici convenzionati - per le incidenze sullo svolgimento di funzioni istituzionali spesso delicate e di elevato rilievo sociale ed i rischi di perdita delle stesse capacità di autogoverno dell'Ente".



Il sistema per le pensioni d'invalidità non funziona

I magistrati contabili stigmatizzano "le persistenti disfunzioni nell'invalidità civile" e consigliano di unificare l'intero procedimento, dalla prima visita all'erogazione delle prestazioni. La Corte esige "l'intensificazione degli interventi volti a contrastare l'ampia area di evasione ed elusione degli obblighi contributivi, comprovata dalla modesta incidenza degli accessi in rapporto alle aziende censite, pervenendo altresì a definire le indispensabili coerenze tra le somme accertate e le corrispondenti riscossioni".



Riprendere tutti i crediti

La Corte dei Conti chiede "rinnovato impegno" per aggredire "l'ancora ingente contenzioso", soprattutto nella previdenza agricola. Giudica "indilazionabili" le misure di risanamento dei principali Fondi amministrati e di razionalizzazione di quelli minori, evidenziando "i gravosi passivi degli autonomi (agricoli e commercianti) e del più grande Fondo per il lavoro dipendente (appesantito dai dissesti strutturali dei dirigenti di azienda e di quelli dell'elettricita', trasporti e telefonia)".



Infine, la Corte apprezza il riassetto e riequilibrio della governance dell'Istituto, nei profili della vigilanza ministeriale e dei controlli interni e nel ridisegno di ruoli degli organi di indirizzo e di gestione, al fine di correggere le eccessive concentrazioni di potere nel presidente e di rafforzare le attribuzioni del Consiglio di indirizzo e vigilanza.