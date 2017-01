foto Ap/Lapresse

- In attesa delle elezioni negli Stati Uniti la Borsa di Tokyo chiude la seduta in calo dello 0,36%, con l'indice Nikkei a quota 8.975,15 punti. Bene la divisa nipponica che è cresciuta dello 0,3% sul dollaro e dello 0,4% sull'euro. Pesanti le banche con Hsbc che ha perso l'1,7%, dopo aver mancato l'obiettivo sull'utile. Effetto conti anche per la coreana Sembcorp (-5,1%).