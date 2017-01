foto Getty

16:24

- La seduta a Wall Street si avvia contrastata con gli investitori che scelgono la cautela in attesa delle presidenziali di domani negli Stati Uniti. Il Dow Jones parte in ribasso dello 0,15% a 13.073,89 punti, il Nasdaq con un progresso dello 0,11% a 2.985,94 punti e lo S&P 500 cedendo lo 0,24% a 1.410,80 punti. Partenza in rialzo contenuto per il petrolio: i future a novembre avanzano di 38 centesimi a 85,23 dollari al barile.