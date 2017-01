foto Ap/Lapresse 10:35 - Secondo il segretario generale Ocse, Angel Gurria, "il calo di oltre 200 punti dello spread dell'Italia è abbastanza importante" ma è necessario comunque "mantenere sui mercati un'allerta credibile con la possibilità di attivare l'aiuto Ue e Bce. Il bazooka va caricato e puntato, e, se serve, attivato". Gurria ha poi elogiato gli interventi italiani su cuneo fiscale e corruzione. - Secondo il segretario generale Ocse, Angel Gurria, "il calo di oltre 200 punti dello spread dell'Italia è abbastanza importante" ma è necessario comunque "mantenere sui mercati un'allerta credibile con la possibilità di attivare l'aiuto Ue e Bce. Il bazooka va caricato e puntato, e, se serve, attivato". Gurria ha poi elogiato gli interventi italiani su cuneo fiscale e corruzione.

Una riduzione del cuneo fiscale sarebbe positiva come è da promuovere la lotta contro la corruzione, ha sottolineato il segretario generale dell'Ocse. Per Gurria l'intervento sul cuneo fiscale "ridurrebbe il disincentivo a creare posti di lavoro", mentre la corruzione "va combattuta al massimo". "Ognuno, non solo l'Italia, faccia la sua parte contro l'evasione fiscale, una maledizione che dobbiamo tutti combattere", ha puntualizzato il segretario generale dell'Ocse. Gurria ha anche esortato l'Europa ad accelerare enormemente i suoi sforzi per venire a capo della crisi.