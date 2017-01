foto Ap/Lapresse

09:26

- Avvio in calo per Piazza Affari. In apertura di contrattazioni alla Borsa di Milano il Ftse Mib cede lo 0,5% attestandosi a 15.689 punti mentre il Ftse All Share lo 0,48% a quota 16.605 punti. Deboli le banche con Unicredit che lascia lo 0,28% e Intesa Sanpaolo lo 0,55%. Un avvio in linea con le altre piazze europee: Madrid perde l'1,17%, Francoforte lo 0,72%, Parigi lo 0,83% e Londra lo 0,59%.