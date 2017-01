Detrazioni Irpef, tetto in base al reddito

foto Ansa 09:54 - Sciolto il primo nodo sulle detrazioni Irpef: saranno possibili per i lavoratori dipendenti, che ne beneficeranno se il loro stipendio non supera un probabile tetto massimo di 40-55mila euro l'anno. I lavoratori autonomi dovranno invece aspettare fino al 2014. La partita sulla legge di stabilità comunque continua in Commissione Bilancio della Camera. - Sciolto il primo nodo sulle detrazioni Irpef: saranno possibili per i lavoratori dipendenti, che ne beneficeranno se il loro stipendio non supera un probabile tetto massimo di 40-55mila euro l'anno. I lavoratori autonomi dovranno invece aspettare fino al 2014. La partita sulla legge di stabilità comunque continua in Commissione Bilancio della Camera.

Come scrive Il Corriere della Sera, oggi è previsto un incontro tra il ministro del Tesoro Grilli e i relatori del Pdl Brunetta e del Pd Baretta, che presenteranno le loro proposte sul tesoretto "saltato fuori dopo la rinuncia del governo allo scambio Irpef-Iva".



La ricetta di Brunetta

Renato Brunetta, che ieri ha ipotizzato la cancellazione dell'Imu sulla prima casa dal 2014, ha chiesto di convogliare il denaro ricavato per finanziare il salario di produttività.



La ricetta di Beretta

Paolo Beretta chiede invece di puntare sulle agevolazioni per i lavoratori dipendenti e per le famiglie, aumentando le detrazioni per queste fasce. Beretta spinge anche per una riedizione del credito di imposta per la ricerca e l'innovazione delle imprese, come chiesto da Confindustria, ma con regole più rigide per evitare gli abusi passati.