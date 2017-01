foto Ap/Lapresse

08:21

- Chiusura in negativo per la Borsa di Tokyo con l'indice Nikkei in calo dello 0,48% a 9007,44 punti su prese di beneficio. La flessione è stata limitata grazie a indicazioni relative a una possibile revisione al rialzo dei target annuali di Toyota. Il più ampio indice Topix ha ceduto lo 0,55% a 747,95 punti. Ridotta l'attività.