foto Ap/Lapresse

17:00

- Carlo De Benedetti giudica "assurda e inaccettabile" la scelta della Fiat di mettere in mobilità 19 operai per riassumere i licenziati Fiom su ordine del Tribunale. E ironizza: "Penso sia andata bene. Poteva fare uno ogni dieci, come i tedeschi". Su Marchionne poi il presidente del Gruppo Espresso dice: "Credo che sia un grande ristrutturatore, ha grandi meriti per aver ristrutturato Fiat e Chrysler, poi nelle previsioni è un po' meno bravo".