Merkel: "Ancora 5 anni per uscire dalla crisi"

foto Ansa 16:28 - Secondo Angela Merkel, "ci vorranno più di cinque anni per superare l'attuale crisi economica". La cancelliera, da Sternberg, in Germania, ha anche insistito sulla "ricetta" tedesca sottolineando che "c'è bisogno di rigore per convincere il mondo che vale la pena investire in Europa". - Secondo Angela Merkel, "ci vorranno più di cinque anni per superare l'attuale crisi economica". La cancelliera, da Sternberg, in Germania, ha anche insistito sulla "ricetta" tedesca sottolineando che "c'è bisogno di rigore per convincere il mondo che vale la pena investire in Europa".

La Merkel, intervenendo a un congresso della Cdu a Sternberg, ha affermato che l'Europa è sul percorso giusto per superare la crisi, ma ha avvertito che "chiunque pensi che può essere risolta in uno o due anni si sbaglia".



"Ci sono investitori che non credono che l'Europa possa raggiungere le nostre promesse", ha poi aggiunto. La cancelliera tedesca ha anche chiesto ai partner europei maggiore impegno per il consolidamento dei bilanci e la riduzione del debito.