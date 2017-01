foto Ansa

10:07

- Slittano i termini di presentazione della dichiarazione Imu, inizialmente previsti per il 30 novembre. Secondo un emendamento al dl sui costi della politica, approvato ieri in Commissione Bilancio, ci saranno 3 mesi di tempo a partire dalla pubblicazione del modello e delle relative istruzioni per la compilazione in Gazzetta Ufficiale.