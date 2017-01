Pomigliano, la Fiat si difende: "Su mobilità operai commenti non pertinenti e inesatti"

foto LaPresse 14:20 - La decisione della Fiat sulla messa in mobilità di 19 operai a Pomigliano dipende "unicamente dalle condizioni del mercato dell'auto". A sostenerlo è una nota del Lingotto, che sottolinea come l'iniziativa stia dando origine a "commenti in molti casi non pertinenti e inesatti". Fiat aggiunge che la procedura di mobilità ha "iter e tempi stabiliti" e quindi "non vi è alcuna urgenza". - La decisione della Fiat sulla messa in mobilità di 19 operai a Pomigliano dipende "unicamente dalle condizioni del mercato dell'auto". A sostenerlo è una nota del Lingotto, che sottolinea come l'iniziativa stia dando origine a "commenti in molti casi non pertinenti e inesatti". Fiat aggiunge che la procedura di mobilità ha "iter e tempi stabiliti" e quindi "non vi è alcuna urgenza".

"I 19 ricorrenti - prosegue la nota - sono titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Fiat Group Automobiles, che non si è mai interrotto, e attualmente fruiscono come altri più di 1.000 dipendenti del comprensorio di trattamento di cassa integrazione, oggetto di specifico accordo sindacale firmato il 6 luglio 2011. Il rientro al lavoro di questi lavoratori, con passaggio alla società FIP, è unicamente condizionato dalla domanda del mercato dell'auto italiano ed europeo, attualmente molto al di sotto delle previsioni" spiega ancora l'azienda aggiungendo che "è inoltre importante ricordare le dure prese di posizione e le pesanti dichiarazioni con le quali i 19 ricorrenti hanno manifestato fin dall'inizio il loro giudizio negativo sull'operazione Nuova Panda".



"Stupisce e induce qualche dubbio il fatto che questi storici oppositori pretendano oggi il passaggio in FIP, utilizzando una sentenza che non tiene nella minima considerazione le conseguenze sull'iniziativa industriale di Pomigliano, per la quale sono stati investiti 800 milioni di euro e che oggi sta dando lavoro complessivamente a circa 3.000 persone" conclude la nota di Fiat.



Bersani duro: "Hanno rotto il giocattolo"

"Mi piacerebbe capire bene questo accavallarsi di piani e capire di cosa si sta parlando: fin qui, abbiamo visto solo rompere il giocattolo e non quello che si possa definire o chiamare un piano". Così il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, torna sulla polemica sui 19 esuberi annunciati dalla Fiat.



"Se viene riconosciuto che c'è un errore o una colpa dell'azienda, questo non può essere scaricato su altri, sui lavoratori che devono mantenere una famiglia", prosegue Bersani. "Se stiamo all'episodio di questi giorni - ha precisato il segretario del Pd - posso solo dire che il gesto della Fiat è stato inaccettabile perché conteneva un messaggio sbagliato sul piano morale. Se c'è un problema si discute assieme una soluzione. La si trova magari con dei gesti che vadano nella direzione della solidarietà e non nella direzione della rottura e dello scontro".