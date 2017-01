foto Ansa

19:51

- "La Fiat deve soprassedere all'avvio della procedura di messa in mobilità del personale a Pomigliano, e cercare un dialogo che non riguardi solo il fatto specifico, ma l'insieme delle relazioni sindacali". Lo ha affermato il ministro Elsa Fornero, esprimendo rammarico e preoccupazione per l'intera vicenda. Ma Diego Della Valle rincara la dose: "Bisogna proteggere l'Italia da Marchionne e dagli Agnelli, intervengano Monti e Napolitano".