foto Ansa

18:53

- "I 19 licenziamenti annunciati sono inaccettabili, in questo modo i problemi si aggravano. Bisogna che la Fiat ragioni diversamente". Il segretario Pd Pier Luigi Bersani critica, su twitter, la decisione della Fiat di riprendere i 19 sindacalisti ai quali il giudice del lavoro ha dato ragione, mettendo in cambio in mobilità altrettanti operai.