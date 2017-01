Piazza Affari chiude in positivo

foto LaPresse

17:47

- Chiusura positiva per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che sale dell'1,72% a 15.806,73 punti e il Ftse All Share a +1,46%, a 16.700 punti. Positivo anche l'indice Star in rialzo dello 0,86% a 10.768,52 punti.