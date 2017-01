foto LaPresse

08:42

- Chiusura in lieve rialzo per la Borsa di Tokyo (Nikkei +0,21%), nonostante il crollo di Panasonic (-19,45%), che ieri ha tagliato drasticamente le stime per l'esercizio in corso. La società aveva annunciato a sorpresa una perdita netta intorno ai 7,6 miliardi di euro, rispetto all'utile di 50 miliardi atteso in precedenza. Inoltre aveva comunicato che non distribuirà il dividendo, per la prima volta dal 1950.