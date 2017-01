foto Afp

17:44

- Chiusura in lieve rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,12% a 15.539 punti mentre l'All Share lo 0,08% a 16.460 punti. Nel listino principale i maggiori rialzi sono stati messi a segno da Fiat Industrial (+3,27%), Finmeccanica (+2,85%), Telecom Italia (+2%) e Parmalat (+1,92%). Maglia nera, invece, per Fiat che perde il 4,33%.