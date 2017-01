- Esempio di realta’ che funziona, che investe nel personale e in politiche aziendali volte alla tutela dell’ambiente, Melià hotels International è una catena alberghiera leader nell’offerta turistica superlusso, in grado di offrire ai suoi clienti servizi efficienti e diversificati in base alle diverse necessità. Abbiamo incontrato Il presidente dell’azienda Gabriel Escarrer Julià che nel 1956, a 21 anni, diede vita a quello che sarebbe diventato un brand di successo diffuso in tutto il mondo.

Quali sono i punti di forza e le caratteristiche della vostra offerta turistica?

Melià Hotels International è la principale catena spagnola di hotel e la quindicesima nel mondo. Abbiamo più di 350 hotel in 38 paesi e stiamo implementando un ambizioso piano di sviluppo internazionale. Per quanto riguarda i nostri punti di forza, direi che sono la diversificazione e l’equilibrio tra: settori (51 resort, 49 hotel in città), geografia (38 paesi in 4 continenti), categorie (dal Premium al 3 stelle) e brand (7 marchi). Il nostro portfolio di brand è uno dei più ampi e forniti: abbiamo 3 marchi luxury/premium: Paradisus Resort (resort caraibici ultra all-inclusive ) Gran Melià (hotel in città e resort con uno stile lussuoso classico e all’avanguardia) e Me by Melià con gli hotel più trendy, tecnologici e alla moda sia in città. Questa varietà di brand ci permette di rivolgerci a un target variegato. I viaggiatori di oggi, infatti, sono più esigenti, per questo noi miriamo ad avere un brand per accontentare ogni diverso profilo di consumatore. Abbiamo abbinato l’indole latina, dovuta alle nostre origini, alla più richiesta cultura del servizio costruita nel corso di più di 56 anni di esperienza.

Che tipo di clienti sono interessati a un’offerta turistica di lusso?

In paesi in cui si stanno facendo sentire gli effetti della crisi (come i paesi dell’Eurozona in questo momento) sembra strano che gli hotel di lusso siano tutti prenotati, con i prezzi delle stanze che aumentano...ma la verità è che il mondo adesso è più aperto e globale e ci sono paesi emergenti che stanno prendendo in considerazione la dimensione del turismo e sono meno sensibili ai prezzi rispetto ai nostri mercati tradizionali. Stiamo parlando dei mercati russi, arabi e asiatici. A parte i paesi emergenti possiamo evidenziare che c’è un crescente segmento di consumatori che ama trascorrere del tempo libero di qualità in hotel di lusso ed è disposto a pagare per questo, se si è in grado di offrire loro l’esperienza di arricchimento che stanno cercando.

Il brand Gran Melià ha appena aperto un resort a Roma. Quali differenze avete riscontrato nel gestire questo progetto in Italia rispetto ad altri paesi?

Devo ammettere che questo progetto è stata una grande sfida, non perché era in Italia, ma perché era vicino al gianicolo e nel mezzo della zona storica e culturale di Roma, un’oasi di pace nel cuore della città eterna. Questo non solo ha messo un’alta pressione sul processo di costruzione, ma ha implicato anche che il prodotto dovesse avere alte attese di mercato. Nonostante questo, siamo più che felici di annunciare che l’hotel ha superato ogni aspettativa e molte persone lo definiscono il miglior hotel di lusso a Roma. Abbiamo fatto un grande sforzo per adattare l’hotel al patrimonio culturale e artistico della zona: la struttura non deve solo preservare, ma anche valorizzare la storia, la gastronomia, l’arte e la natura di Roma. Siamo molto ansiosi poi di seguire gli sviluppi dei progetti recenti di Melià Genova e Gran Melià Roma.

Avete risentito degli effetti della crisi?

Come azienda con base in Spagna (il nostro quartier generale, così come molti dei nostri hotel sono in Spagna) abbiamo sicuramente risentito degli effetti della crisi economica. Dopo uno storico 2008 la crisi è esplosa e siamo stati costretti a cambiare la nostra strategia aziendale. Nonostante ciò, allo stesso tempo, dal 2008 abbiamo avuto un buon livello di presenza internazionale che abbiamo gestito in modo da consolidare e accrescere il brand con un’attenzione particolare ai mercati emergenti. Abbiamo capito che questa internazionalizzazione era il miglior modo per bilanciare i nostri risultati evitando il rischio associato a un paese o a una regione, e abbiamo agito in un modo giusto, visto che attualmente l’80% del nostro debito è generato fuori dalla Spagna.

Il vostro gruppo è un grande sostenitore di iniziative legate a tematiche ambientali, quali sono i vostri progetti futuri in quest’ambito?

La nostra politica sui temi dell’ecosostenibilità è un punto strategico per l’azienda. In questo abbiamo ottenuto certificazione di “Biosphere hotel Company” da parte dell’Istituto che si occupa di turismo responsabile - ente associato all’Unesco. Il nostro impegno parte dalla convinzione che una compagnia di hotel ha un’enorme capacità di influenzare grandi gruppi di persone. Questo approccio alla sostenibilità coinvolge non solo la dimensione ambientale, ma anche quella sociale e culturale. Abbiamo una collaborazione con l’Unicef da cui ci sono stati commissionati progetti legati alla protezione dei bambini e alla prevenzione del loro sfruttamento sessuale. Per quanto riguarda l’aspetto culturale, siamo membri onorari dell’associazione “Fondo per l’Ambiente Italiano” che tutela e valorizza il patrimonio artistico del paese. Inoltre grazie al nostro progetto “Save” per il controllo del consumo di energia negli hotel, abbiamo ridotto costantemente le emissioni di CO2 e il consumo di acqua anno dopo anno.