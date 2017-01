foto LaPresse Correlati Caso Termoli, Fiat condannata

Fiat condannata per Pomigliano 15:58 - Nello stabilimento Fiat di Pomigliano d'Arco 19 lavoratori saranno messi in mobilità. Lo annuncia l'azienda spiegando che la decisione è imposta dalla necessità di rispettare l'ordinanza della corte d'appello di Roma che obbliga ad assumere i 19 dipendenti di Fiat Group Automobiles iscritti alla Fiom che hanno presentato ricorso per presunta discriminazione.

"L'impegno dell'azienda - si legge nella nota - è quello di individuare la soluzione che consenta di eseguire l'ordinanza creando il minor disagio possibile a tutti quei dipendenti che hanno condiviso il progetto e, con grande entusiasmo e spirito di collaborazione, sono stati protagonisti del lancio della Nuova Panda".



"L'azienda ha da tempo sottolineato - prosegue il comunicato - che la sua attuale struttura è sovradimensionata rispetto alla domanda del mercato italiano ed europeo da mesi in forte flessione e che, di conseguenza, ha già dovuto fare ricorso alla cassa integrazione per un totale di venti giorni. Altri dieci sono programmati per fine novembre".



Sindacati: "Dubbi su decisione Fiat"

Potrebbero non esserci in requisiti per avere la mobilità per i 19 lavoratori. La legge prevede infatti che per ottenere l'indennità si sia in possesso di almeno 12 mesi di anzianità aziendale di cui almeno sei di effettivo lavoro. Nella newco di Pomigliano, spiega il segretario nazionale Uilm, Giovanni Sgambati, le prime assunzioni sono state effettuate a novembre 2011.



Operaio: "Marchionne divide i lavoratori"

"E' proprio una vergogna, Marchionne non perde occasione per cercare di dividere i lavoratori. Adesso dichiara anche guerra alla magistratura per far pesare sui giudici la situazione che si sta creando". E' incredulo Mario Di Costanzo, iscritto Fiom che dovrebbe essere assunto entro il 28 novembre.