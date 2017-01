Disoccupazione, l'Istat: "Dato record dal 2004" "A settembre è al 10,8%, per i giovani al 35,1%"

foto Ansa Correlati Venezia, perdono il lavoro e "occupano" per due ore la Basilica di San Marco

Crisi, nuovo record per il debito italiano 11:17 - Nuovo picco del tasso di disoccupazione in Italia, che a settembre è al 10,8%, in rialzo di 0,2 punti percentuali su agosto e di 2 punti su base annua. E' il tasso più alto da gennaio 2004 (inizio serie storiche mensili). Lo rileva l'Istat (dati destagionalizzati e provvisori). Guardando alle serie trimestrali è il più alto dal terzo trimestre 1999. Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) a settembre è al 35,1%.

In aumento di 1,3 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 4,7 punti nel confronto tendenziale annuale. Lo rende noto l'Istituto di statistica nella sua rilevazione mensile. Il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni risulta sostanzialmente invariato rispetto al mese precedente. Il tasso di inattività si attesta al 36,3%, stabile in termini congiunturali, ma in diminuzione di 1,3 punti percentuali su base annua.



Tasso disoccupazione al 10,1% per uomini, a 11,8% per donne

A settembre, gli occupati rilevati da Istat ammontano a 22,937 milioni, in calo dello 0,2% su mese (-57mila), un calo che riguarda solo la componente maschile. Gli occupati sono rimasti invariati su anno. Il tasso di occupazione è stato pari al 56,9%, in calo di 0,1 punti percentuali su mese, fermo su anno. Gli inattivi tra 15 e 64 anni sono gli stessi di agosto, mentre il tasso di inattività è al 36,3%, stabile su mese e in diminuzione di 1,3 punti su anno. Gli occupati maschi sono 13,412 milioni (-0,6% su mese e -1,5% su anno), i disoccupati 1,5 milioni (+4% e +29%). Per le donne: occupate a 9,526 milioni (+0,3% su mese e +2,2% su anno), 1,27 milioni le disoccupate (+0,3% e +20,5%). Per gli uomini il tasso di disoccupazione sale al 10,1%, per le donne all'11,8%; il tasso di inattività è al 26,1% per i maschi e al 46,3% per le femmine.



Dati allarmanti anche in Europa

Disoccupazione ancora record nell'eurozona, che a settembre ha raggiunto la soglia dell'11,6%. Nuovo picco anche per i giovani senza lavoro, che salgono al 23,3%. Lo ha reso noto Eurostat, che ha nuovamente rivisto al rialzo i dati già record di agosto, rispettivamente dall'11,4% al 11,5%, e dal 22,8% al 23%.