foto LaPresse

08:30

- Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo, dopo il forte calo della vigilia. Il Nikkei archivia la seduta con un +0,98% a 8928,29 punti. Tra i titoli in movimento, Komatsu è balzato del 4,3% dopo che la trimestrale ha rassicurato il mercato, mentre Hitachi è salita del 3,2% dopo la conferma delle stime di utili per l'anno in corso.