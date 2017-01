foto LaPresse

20:05

- I sindacati hanno confermato lo sciopero del trasporto pubblico locale senza fasce di garanzia per venerdì 16 novembre. Lo rendono noto Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Ugl trasporti e Faisa Cisal, spiegando che le associazioni datoriali hanno interrotto la trattativa per il rinnovo del contratto. Nella stessa giornata si terrà una manifestazione a Roma. "La proposta di rinnovo in autofinanziamento - denunciano i sindacati - è improponibile".