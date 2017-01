foto Afp

18:15

- Chiusura positiva per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che registra un rialzo dell'1,12% a 15.521 punti. Bene anche l'All Share con +1,13% a 16.446 punti e lo Star con +0,15% a 10.689 punti. Seduta nera per Fiat, che si posiziona in coda al listino e, nel giorno della pubblicazione della trimestrale, perde il 4,66%. Rimbalzo per Mediaset, che segna un +3,74%. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 351 punti base.